Crean contingente de apoyo a la campaña antivectorial en Santa Clara

Ante la compleja situación epidemiológica que presenta la provincia de Villa Clara, con circulación de varios virus, se activó un contingente de apoyo al enfrentamiento a las arbovirosis en Santa Clara.

La plaza Ernesto Guevara fue el sitio escogido para dejar constituido el Contingente Carlos J. Finlay, en honor al descubridor de la fiebre amarilla.

Ochenta trabajadores de varios organismos y centros laborales de la cabecera provincial, distribuidos en diez brigadas, realizarán labores de fumigación intra y extradomiciliaria en zonas donde se reporte alta incidencia de febriles, además de pesquisa e inspección de áreas.

Estuvieron presentes en la activación de este destacamento de apoyo al enfrentamiento a las arbovirosis Damiela López Valdés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal, y Osmany Rodríguez, vicepresidente, así como Leidy Saray López, directora provincial de Salud, acompañada de funcionarios del departamento provincial de Higiene y Epidemiología.

Estamos ante un tenso panorama epidemiológico donde el mosquito Aedes aegipty es el transmisor de varias enfermedades, y que hoy reportan un alto riesgo para la salud de la población, con mayor riesgo en niños y ancianos. De allí el compromiso de intensificar las acciones de contención contra el mosquito para ganarle la batalla al peligroso vector, fueron las palabras de la presidenta del CDM en Santa Clara, durante el acto constitutivo del contingente.

Hasta las circunscripciones 45 y 46 del reparto Subplanta, perteneciente al Consejo Popular Camacho-Libertad llegaron los contingentistas, quienes con el apoyo de los delegados y líderes comunitarios, efectuaron la fumigación casa a casa.

Durante la primera jornada de trabajo de este destacamento se contó con la colaboración de la población, quien además pidió continuidad en estás acciones.

Villa Clara es la cuarta provincia en el país con elevados índices de infestación por el vector y la circulación de varias arbovirosis, de allí el llamado al combate desde lo institucional y residencial contra el peligroso insecto.