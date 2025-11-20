Recuperan bienes robados en Quemado de Güines

En la madrugada del domingo 16 de noviembre, la tranquilidad de la familia de María de Jesús Jiménez Cárdenas y su esposo Miguel Ángel Echeverría, fue perturbada en su vivienda ubicada en la Calle Novena, avenida número cinco, en el municipio de Quemado de Güines, al ser víctimas de un robo con fuerza.

Pero el rápido accionar de las fuerzas del Ministerio del Interior (MININT) unido a la experiencia y la pericia investigativa del jefe de sector William Ruíz Durán, lograron en tiempo récord, recuperar los bienes robados, entre los que se encontraban ollas para la cocción de alimentos, ventilador recargable y un kit para la atención médica.

En el acto de devolución de los objetos robados, la familia agradeció la rápida acción de las fuerzas del Ministerio del Interior. Aunque el robo con fuerza no es una tipicidad delictiva con alza en el municipio quemadense, las autoridades alertan a estrechar la vigilancia.

Mientras, se continúa en el proceso investigativo para determinar el autor de los hechos.