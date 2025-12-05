ONU insta a cortar cadena de violencia digital contra mujeres y niñas

La nueva directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, la exministra española de Igualdad Bibiana Aido, instó este jueves a «cortar la cadena» de difusión de contenido digital que violenta a las mujeres y a las niñas en la región.

Asimismo, precisó que los Estados deben tipificar estas agresiones, que «están creciendo a una tremenda velocidad», al tiempo que remarcó que «esta es una violencia perversa porque no solo se da en las redes sociales, la violencia digital es real».

Al señalar que tiene un impacto sobre la vida de las mujeres que la sufren, con consecuencias para su salud y bienestar emocional, la experta manifestó que muchas tienen pensamientos suicidas y acaba en el suicidio en algunas ocasiones.

«Quienes comparten este contenido están participando de la violencia y ampliando el daño, y todas y todos podemos actuar para frenar la cadena de difusión no compartiendo, no comentando y denunciando. Ese es nuestro llamado de este año: Corta la cadena», remarcó.

Entre tanto, hizo «un llamado a las plataformas digitales, porque necesitamos su compromiso para detectar y frenar el contenido dañino. Creo que deben dejar de ser el canal del problema para convertirse en parte activa de la solución».

En este sentido la ONU destacó que casi ninguna mujer escapa a la violencia digital. Desde niñas y adolescentes hasta la presidenta de un país pueden ser víctimas de difamación, desprestigio, ciberacoso, acecho, amenazas o hasta la publicación de imágenes íntimas sin su consentimiento en internet, redes sociales u otras plataformas tecnológicas. La violencia digital es tan real que provoca daños físicos, psicológicos, económicos y sociales, algunos de ellos incluso irreversibles.

De acuerdo con los datos recopilados por ONU Mujeres, nueve de cada diez usuarias de internet han presenciado violencia digital hacia otras mujeres; el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y la mayoría de las niñas sufrieron su primera experiencia de acoso en redes sociales entre los 14 y los 16 años.

Asimismo, el 95 por ciento de todos los deepfakes sexuales en internet representan a mujeres, mientras que el 70 por ciento de las mujeres víctimas de violencia digital han sido difamadas, han sufrido ciberacoso y han recibido discursos de odio.

En América Latina, nueve de cada diez mujeres han experimentado alguna forma de violencia facilitada por la tecnología, según la Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).