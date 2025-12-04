Celebran en Camajuaní, el 55 cumpleaños de la FEEM

En representación de los 922 alumnos que integran la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Camajuaní, el Instituto Politécnico de los Servicios Francisco Concepción Castillo acogió la sede de la celebración del aniversario 55 de la fundación de la FEEM, con un acto político-cultural presidido por las máximas autoridades del Partido y el Gobierno del municipio y de la dirección de educación.

Juan Palmero Enrique, presidente municipal de la FEEM, destacó el compromiso de los estudiantes de seguir adelante con el legado de Fidel, fundador de la organización y aportando sus criterios en pos del perfeccionamiento de la educación y del desarrollo de la sociedad.

En el centro, sede de la conmemoración de la efeméride estudiantil, se prepara a los estudiantes para diferentes carreras; al respecto Sailí Torres Hernández, subdirectora de formación profesional enfatiza en las especialidades que se relacionan con los servicios como elaboración de alimentos, alojamiento hotelero, y servicios gastronómicos que pertenecen a Gaviota y tienen ubicación laboral en los hoteles de la cayería norte, mientras que mecanización agropecuaria, se ubica en áreas de AZCUBA , de manera que todas las carreras del centro tienen garantizadas su ubicación laboral.

Jóvenes de estos tiempos arriban al aniversario 55 de la creación de la enseñanza media con el compromiso de ser protagonistas en la edificación de la sociedad socialista que queremos.