Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres está «codo a codo con Cuba»

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«En primer lugar, quisiera decirle que además de mi visita en relación con los temas de reducción del riesgo de desastres, esta visita también es un gesto de solidaridad con el pueblo cubano», expresó Kamal Kishore, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, al Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El jefe de Estado recibió en la mañana de este miércoles en el Palacio de la Revolución al también jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), quien expresó que cada año, «cuando el Secretario General de las Naciones Unidas presenta su informe sobre las implicaciones del bloqueo contra Cuba, nuestra oficina también apoya este informe y explicamos los efectos y las repercusiones que tiene».

«Nosotros —señaló Kamal Kishore— estamos conscientes y conocemos los efectos de este bloqueo y conocemos el dolor y las dificultades que está atravesando el pueblo cubano».

«Las Naciones Unidas —agregó— están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil, y desde la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar al pueblo cubano y que lo que el pueblo cubano pueda alcanzar sea todavía mayor».

El representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas resaltó durante el diálogo los avances de Cuba en cuanto a los sistemas de alerta temprana y protección de la población, no solamente a nivel de país, sino también a nivel de las comunidades, una experiencia que sirve de ejemplo para muchos países.

CUBA COMPARTE SU EXPERIENCIA EN REDUCCIÓN DE DESASTRES

Al darle la bienvenida en el Palacio de la Revolución al jefe de la UNDRR, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República señaló la enorme significación que da nuestro país a su estancia en la Isla.

«Sabemos —le dijo— de su contribución personal para avanzar en todos los países con relación a la reducción de riesgos de desastres; su voluntad para que se generalicen las mejores experiencias a nivel mundial, y también agradecerle el apoyo de su Oficina con relación al caso de Cuba».

«Es muy importante su visita en las condiciones que hoy vive nuestro país», expresó Díaz-Canel, quien comentó al visitante que ha estado al tanto de su intenso programa de trabajo en la Isla.

«He visto en las noticias que se han dado por televisión —relató— las sesiones en que ha participado y sé que le han explicado la compleja situación que vive nuestro pueblo por el recrudecimiento del bloqueo y en particular por el bloqueo energético», con un impacto en todas las esferas de la vida económica y social.

«Es —denunció el presidente cubano ante el alto funcionario de la ONU— una política genocida y criminal, y lo digo sin ninguna exageración, que tiene una afectación también sobre nuestra capacidad para la reducción de riesgos de desastres».

«Su visita en un momento tan difícil la vemos también como un apoyo y una comprensión de la situación», señaló el presidente, quien ratificó el compromiso de Cuba con el mandato de la UNDRR y con el Marco de Sendai.

Es este un acuerdo respaldado por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras su adopción en 2015 durante la Tercera Conferencia Mundial sobre Riesgo de Desastres, celebrada en la ciudad japonesa de Sendai. Está dirigido a la reducción sustancial de riesgos de desastres, tanto en vidas, medios y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, y reconoce que es en el Estado donde recae la función principal de reducir el riesgo de desastres.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República subrayó que tanto el Marco de Sendai como la UNDRR «juegan un papel muy relevante en las condiciones actuales del mundo, ante los efectos del cambio climático». Y «nosotros —reiteró— estamos dispuestos a trabajar con ustedes de conjunto desde nuestra modesta experiencia», en estos objetivos.

«Cuba —argumentó Díaz-Canel— demuestra que cuando hay voluntad política, cuando hay organizaciones, aun en las peores condiciones de limitación de recursos materiales y en las condiciones de un país agredido y bloqueado, se puede lograr mucho en la reducción de los riesgos de desastres si se tienen en cuenta políticas para lograr la protección de las personas y los medios fundamentales, para enfrentar el desastre y también para recuperarnos de los efectos del desastre».

Señaló, por ejemplo, que ante la actual temporada de ciclones —entre los desastres naturales que más nos afectan—, y a pesar de las condiciones que sufre el país debido al recrudecimiento del bloqueo y el cerco energético, se han tomado todas las medidas para la alerta temprana y la protección de personas, bienes y recursos como si estuviéramos viviendo tiempos normales.

Siendo consecuentes con lo aprobado en Sendai —agregó—, también hemos actualizado nuestros sistemas de instituciones y nuestras normativas encaminadas a la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye una plataforma nacional que llega hasta el nivel de base, hasta las zonas de defensa, hasta las comunidades.

En Cuba —añadió Díaz-Canel— «hemos avanzado en los sistemas de alerta temprana, en la creación de centros de reducción de desastres y también hemos incorporado la ciencia y la innovación como parte del Programa de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación para la reducción de estos riesgos».

En nuestro país —reiteró— «hay una modesta experiencia que estamos dispuestos a compartir con ustedes, que, de hecho, muchas las hemos compartido con el área del Caribe, donde hemos formado recursos humanos, y hemos compartido los estudios de la Tarea Vida —que tienen que ver con el cambio climático y la elevación del nivel del mar— y las metodologías y procedimientos que están amparados en nuestra plataforma nacional de reducción del riesgo de desastres».

Durante el encuentro con el presidente cubano, el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la UNDRR estuvo acompañado por Nahuel Arenas, jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de la UNDRR, y Saskia Carusi, jefa adjunta de la oficina regional.

Por la parte cubana participaron el general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil; Anayansi Rodríguez Camejo, vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Primer Coronel Luis Ángel Macareño Véliz, segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.