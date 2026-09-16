Celebran en Villa Clara el aniversario 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa

El Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa arriba este 19 de septiembre al aniversario 55 de su constitución.

La Empresa Militar Industrial Batalla de Santa Clara resultó la sede del acto provincial por el aniversario 55 de la constitución de este sindicato, en reconocimiento a sus excelentes resultados económicos y sociales.

Presentes en la celebración estuvieron Sucely Morfa González, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de la organización política en Villa Clara; Milaxi Sánchez Armas, gobernadora de la provincia; y Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), así como otros representantes del Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT) en el territorio.

Por los resultados alcanzados en la producción y por su aporte a la defensa y a la tranquilidad ciudadana, se entregó el Sello Conmemorativo 55 Aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa a cinco Héroes del Trabajo de la República de Cuba, tres fundadores del sindicato y cinco trabajadores destacados.

Asimismo, recibieron el sello conmemorativo tres colectivos laborales: la Región Militar Villa Clara, la Delegación Provincial del MININT y la Empresa Militar Industrial Batalla de Santa Clara.

Por su trayectoria laboral y entrega incondicional al sindicato, la Distinción Emilio Bárcenas fue conferida a cinco trabajadores. También fueron reconocidos trabajadores con más de 30 años de permanencia en la organización, mientras varios organismos del territorio entregaron reconocimientos al sindicato, baluarte en la producción y la defensa.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por Dunia Erlenis, secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa en Villa Clara, quien destacó el papel de estos trabajadores en medio de las complejidades que enfrenta la nación y su contribución al desarrollo económico de la isla.