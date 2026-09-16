Díaz-Canel anuncia nuevo programa radial “Criterio Compartido”

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció hoy miércoles la próxima salida al aire de Criterio Compartido, un nuevo programa de radio dedicado a abordar la realidad del país.

El mandatario dio a conocer la iniciativa durante una visita esta mañana a Radio Rebelde, donde intercambió con trabajadores de la emisora.

Según informó la Presidencia de Cuba en sus redes sociales, el espacio estará dedicado al intercambio sobre diferentes asuntos de la realidad cubana.

En la publicación, la Presidencia precisó que el jefe de Estado explicó que “la idea es dialogar sobre los problemas del país, pero también sobre los avances en medio del feroz cerco imperial”.

Añadió que el programa presentará a “compatriotas que inspiran e impresionan por su trabajo”, quienes, según señaló, “le dan sentido al Sí se puede”.

“Empezamos el próximo miércoles y cada 15 días, estaremos dialogando con el pueblo, con sus héroes y heroínas. Escuchar es aprender”, informó el presidente Díaz-Canel.