Nuevos profesionales de la Educación en Manicaragua

Estudiantes manicaragüenses de la Escuela Pedagógica Manuel Ascunce Domenech culminaron su preparación académica en diferentes especialidades y niveles educativos. El acto de graduación se efectuó recientemente en el municipio al que asistieron futuros alumnos de la institución pedagógica villaclareña.

Recibieron reconocimiento especial entregado por Daily Torres, miembro del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba, Mélany Calderón Jiménez y Janise Delgado Águila, maestra de la Enseñanza Especial y profesora de Inglés respectivamente por resultar las graduadas más integrales.

Asimismo, representantes del Partido y Educación Municipal entregaron los diplomas de graduados a los veinte egresados como Educadora Primera Infancia, maestro Educación Especial, maestro de Primaria, profesor de Español y Literatura, Biología, Inglés, Geografía, Historia y Educación Musical y Danzaria de la Enseñanza Media.

Dayamí Montelier Arteaga, directora de Educación Municipal, en las palabras centrales del acto de graduación destacó la responsabilidad que asumen como educadores en las aulas y el acompañamiento a los docentes consagrados en su labor educativa que en estos momentos complejos han mantenido sin tregua ni descanso la vitalidad de la red escolar en el municipio montañoso villaclareño.