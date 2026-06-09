Disponibles para consulta ciudadana cuatro nuevos proyectos de ley

Tomado de Radio Rebelde /

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) informó que se encuentran disponibles en su sitio web los proyectos de ley de Organización de la Administración Central del Estado, del Código de Trabajo, de Tierra Agropecuaria y Forestal, y de la Vivienda, para la consulta de los ciudadanos.Los textos de los proyectos de ley «Código de Trabajo», «De Tierra Agropecuaria y Forestal», «De la Vivienda» y «De Organización de la Administración Central del Estado», y el correo electrónico habilitado, se publican en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con el objetivo de promover la participación ciudadana en este proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población.

La primera de estas propuestas de disposiciones normativas «actualiza y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico laboral individual establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector donde laboran; resalta el trabajo como un valor primordial, que constituye un derecho, un deber social, un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar y la vía fundamental para que satisfagan sus necesidades materiales, personales y espirituales; establece los derechos de los trabajadores y los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento; así como desarrolla lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva».

El segundo proyecto de ley se plantea la actualización del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, así como su unificación de forma sistémica, para la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano.

El proyecto de ley «De la Vivienda» tiene como objeto «establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética».

En tanto, la propuesta de disposición normativa «De Organización de la Administración Central del Estado» regula las bases generales de la organización de la Administración Central del Estado y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran.

Dichos proyectos de ley han sido debatidos y enriquecidos en diferentes procesos de consulta realizados hasta la fecha como parte del proceso legislativo cubano; previo a su análisis y discusión por parte de los diputados.

Proyecto de ley «Código de Trabajo» (PDF)

Proyecto de ley «De Tierra Agropecuaria y Forestal» (PDF)

Proyecto de ley «De la Vivienda» (PDF)

Proyecto de ley «De Organización de la Administración Central del Estado» (PDF)

Correo electrónico habilitado para la participación ciudadana: comunicacion@anpp.gob.cu