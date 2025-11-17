Noviembre, Fidel y los estudiantes

Quiso la historia que noviembre fuera un mes en el cual Fidel y los estudiantes tuvieron un vínculo especial. Fue en noviembre de 1947 cuando el Comandante en Jefe liderara desde la Universidad de La Habana el retorno de la Campana de la Demajagua sustraída de dicha institución.

Fue también en noviembre, pero de 1950, cuando viajó a Cienfuegos al frente de un comité de la FEU para apoyar las manifestaciones de los estudiantes de Segunda Enseñanza de la Perla del Sur contra las medidas del gobierno de turno.

Igualmente en el onceno mes del año, como parte de las celebraciones por el Día Internacional de los Estudiantes, cuando llegó el 17 de noviembre de 2005 al Aula Magna de la Universidad de La Habana que lo vio formarse, para dialogar con las nuevas generaciones y con esa lucidez tan uncia y tan suya, alertar sobre los difíciles caminos que tendríamos que recorrer.

Veinte años después de aquel encuentro, la juventud cubana camina bajo la guía de cada una de sus certeras palabras, con la convicción irrevocable de que el estudiantado cubano es y será siempre martiano y fidelista.

Entonces, el 25 de noviembre de 2016, cuando el líder histórico de la Revolución Cubana se despidió físicamente, partió con la convicción profunda de que esa misma juventud que lo acompañó durante décadas, continuaría su legado.