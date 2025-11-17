Despide Santa Clara al querido Capitán Angalia

Este 16 de noviembre es horas de la tarde-noche, falleció el combatiente revolucionario Luis Emiliano Montagudo Arteaga ,conocido por Angalia, a la edad de 87 años, uno de los cuatro villaclareños que acompaño al Che en su bregar por el Congo.

Natural de Manicaragua, Monteagudo Arteaga se vinculó desde muy joven al quehacer revolucionario. Posterior al Triunfo de la Revolución, ocupó varías responsabilidades, participó en acciones cuando la invasión a Giron, durante la Crisis s de Otubre y fue además fundador del PCC y de los CDR.

Las honras fúnebres se desarrrollaron en la funeraria Santa Clara con la presencia de Sucely Morfa González, presidenta del Consejo de Defensa Provincial. Presentes además, funcionarios del Partido y el Gobierno en Villa Clara, combatientes de la Revolución, familiares, compañeros, miembros del MININT y las FAR, quienes rindieron homenaje a uno de los hombres más fieles que tuvo el Guerrillero Heroico.

Hasta el cementerio municipal llegaron quienes conocieron al Capitán Angalia y con las vibrantes notas del Himno de Bayamo, le dieron un hasta siempre al combatiente internacionalista, al poeta, al guardafrontera, al último villaclareño de la tropa del Che en el continente africano.

Partió al al sitial de la gloria Luis Montagudo Arteaga, pero nos dejó sus convicciones, sus enseñanzas y el amor más sincero de un revolucionario, de un amigo de un padre de familia.