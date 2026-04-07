Mujeres contra el bloqueo

En el marco de la Jornada por el aniversario 96 del natalicio de Vilma Espín Guillois, Secretaria eterna de la Federación de Mujeres Cubanas, integrantes de la organización, miembros de otras instituciones sociales, junto a niñas y jóvenes estudiantes, exigieron el fin del bloqueo a Cuba, sostenido por más de seis décadas y arreciado en estos últimos tiempos, en contra de Cuba.

En el acto se condenó la actitud que sin justificación moral permite que un país poderoso intente rendir por hambre o falta de recursos a otro pueblo.

Varias mujeres integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) alzaron sus voces en nombre de las familias que por esta causa no tienen acceso, como debieran, a servicios públicos imprescindibles, entre ellos los servicios médicos.

En la jornada también se destacó la actitud firme y la denuncia de féminas que forman parte de la producción, la ciencia, la educación y el deporte, en un municipio que no renuncia a la vida a pesar de los costos de una guerra económica que intenta asfixiarlo.