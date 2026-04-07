Homenaje en Villa Clara a los mártires del 9 de abril

✍️ Mailé Hernández Grave de Peralta/CMHW

El próximo 9 de abril, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Villa Clara honrará en acto patriótico a los caídos durante la Huelga General Revolucionaria de 1958.

Condado de la capital provincial, un sitio emblemático dentro de la ciudad, que recuerda las acciones a favor de la insurrección contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Miguel Ángel Gómez Veitía, presidente de la Asociación de Combatientes del municipio de Santa Clara, explicó que en el 68 aniversario del hecho histórico, recordarán a cinco jóvenes mártires participantes en los sucesos.

El 9 de abril de 1958 fue la fecha escogida por el Movimiento 26 de Julio para paralizar el país y acelerar el derrumbe de la tiranía. Aunque factores tácticos impidieron el éxito total de la huelga, la jornada se convirtió en un símbolo de heroísmo y determinación popular.

Villa Clara fue escenario de las acciones más extremas, en particular la ciudad de Sagua la Grande, que llegó a estar 24 horas bajo control rebelde.

La huelga costó la vida a más de un centenar de combatientes, cuyo legado impulsó la creación de nuevas columnas guerrilleras y fortaleció la unidad del movimiento revolucionario.

Este 9 de abril los combatientes villaclareños reafirmarán su compromiso de mantener vivo el ejemplo de quienes ofrendaron sus vidas por la libertad de Cuba.