Beneficia reubicación laboral a escuela secundaria de Villa Clara

✍️📸Yandry Machado Mederos/ACN

La reubicación de profesionales del sector educativo ante las limitaciones que enfrenta Cuba con el transporte ha beneficiado a la Escuela Secundaria Básica Francisco Javier Calvo Formoso, institución que registra hoy un aumento en su cobertura docente..

Enclavado en el Consejo Popular La Esperanza, perteneciente al municipio villaclareño de Ranchuelo, el plantel ha acogido a profesionales que prestaban servicio en la cabecera municipal y la ciudad de Santa Clara, declaró a la ACN Carmen González de la Rosa, directora del centro.

Añadió que la institución ha reincorporado a varios docentes ya jubilados y a jóvenes que culminaron sus estudios de duodécimo grado, a los cuales se incentiva a que continúen su formación en una carrera universitaria de corte pedagógico.

Ante la falta de mobiliario, dijo, el centro adoptó la división de sesiones: en el horario de la mañana se imparte la docencia a los estudiantes de séptimo y noveno grados, mientras que en la tarde reciben clases los discípulos de octavo grado.

La escuela se ha insertado en el tercer perfeccionamiento de la educación desde el curso precedente, señaló e indicó que existen algunas dificultades con la base material de estudio de noveno grado, situación que se ha podido sortear gracias al ingenio de los profesores.

Sobre la merienda escolar, la directiva puntualizó que se mantiene sin contratiempos, aunque con el empleo de alternativas tanto para la elaboración como para la distribución, debido a las limitaciones actuales que presenta la localidad.

Aseguró que la dirección del centro organiza actividades recreativas como forma de estimulación a las aulas o grados destacados y también para aliviar la estresante carga de los difíciles tiempos que vivimos.

El sistema educativo en el Consejo Popular La Esperanza está compuesto por un círculo infantil, dos escuelas primarias y una institución para la enseñanza secundaria, así como un centro mixto para la educación preuniversitaria y técnico-profesional.