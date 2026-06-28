Muestra expositiva de joven artista manicaragüense

Javier Alejandro Lara Medina, profesor de Artes Plásticas, graduado hace dos años realiza su primera exposición personal de dibujo en la Galería de Arte Hurón Azul de Manicaragua.

La muestra recoge catorce obras de pequeño formato, algunas realizadas durante sus estudios y otras más actuales correspondientes al proceso creativo del joven artista que se desempeña en la actualidad como técnico de montaje de la institución cultural de Manicaragua.

En la Exposición Lara Medina experimenta con diferentes técnicas

desde el dibujo con grafito (blanco y negro), plumones y lápices de colores hasta la variante tatuaje en piel sintética. Asimismo, en la marquetería la resolvió con cartón como medio alternativo.

«Resistencia», Exposición personal del joven artista Javier Alejandro Lara Medina permanecerá en la Galería hasta el mes de julio.

Mientras, Lara Medina aprovecha las condiciones de asesoría para continuar aprendizajes y no detener proceso creativo.