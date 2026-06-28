Raíces que sanan

Durante tres décadas, Jorge Luis Arrechavaleta Machado dedicó su vida a la medicina, cuidando cuerpos y almas con vocación y entrega. Sin embargo, su historia no termina en los hospitales: comienza de nuevo en la tierra que lo vio crecer. En su finca a las afueras del municipio de Quemado de Guines, más de veinte hectáreas se han transformado en espacios productivos gracias a los módulos del Proyecto IRES. Allí, Jorge Luis encontró una nueva manera de sanar: cultivar alimentos, proteger el entorno y garantizar el bienestar . El proyecto que busca la Resiliencia en los ecosistemas agrícolas y forestales no solo diversificó la producción agrícola, sino que también creó una fuente de abasto de agua para animales y cultivos, un recurso vital que permitió minimizar el impacto de la sequía. Con esta iniciativa, la finca se convirtió en ejemplo de resiliencia y sostenibilidad, demostrando que la medicina y la agricultura pueden compartir un mismo propósito: preservar la vida . En medio de los desafíos que impone la agricultura Jorge Luis confiesa sentirse feliz en este viaje de retorno al origen, donde cada surco sembrado es también un acto de esperanza. Su historia revela que sanar no siempre significa recetar medicamentos: a veces, sanar es sembrar, cuidar y devolverle fuerza a la tierra.