Minrex rechaza decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza en los términos más enérgicos la decisión arbitraria e injustificada del gobierno del Ecuador, de expulsar a todo el personal de la Embajada cubana en ese país.

El 4 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador, informó mediante Nota Verbal la decisión de declarar persona non grata, sin aportar argumento alguno, a todo el personal diplomático, consular y administrativo de la Embajada de Cuba en Quito, al que impuso un plazo de 48 horas para abandonar el territorio ecuatoriano.

Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos.

Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional.

El Ministerio reafirma categóricamente que el personal de la Embajada de Cuba en Quito, tal como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ha cumplido estrictamente con el respeto a las leyes y reglamentos del Ecuador sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado.

No parece casual que haya sido tomada en un contexto caracterizado por el reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos contra Cuba y de las fuertes presiones del gobierno de ese país a terceros Estados para que se sumen a esa política, a escasos días de la Cumbre que ha sido convocada en Miami, el 7 de marzo, con un grupo reducido de representantes de gobiernos de la región.

Cuba está convencida de que el pueblo ecuatoriano sabrá defender los lazos de solidaridad y hermandad con Cuba.

La Habana, 4 de marzo de 2026