Chequea Primer Ministro protocolo para reconexión del sistema eléctrico

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de Cuba, informó que se aplican los protocolos establecidos para avanzar, de manera gradual, en el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), afectado desde el mediodía de hoy desde Pinar del Río hasta Camagüey.

El jefe de Gobierno chequeó en el Despacho Nacional de Carga la situación generada por la salida imprevista de la central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas.

Acompañado por Vicente De La O Levy, ministro de Energía y Minas, Marrero Cruz fue informado de los detalles de la desconexión del SEN y las acciones para su restablecimiento.

De acuerdo con el canal en Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana, ya comenzaron los protocolos para la recuperación del SEN a través del arranque de Energás Boca de Jaruco.

La misma fuente añadió que prevén llevar energía a la unidad tres de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia de Cienfuegos, y comenzar su proceso de arranque.

Hasta el momento se encuentra en servicio la unidad uno de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton», en Holguín, la cual solo está aportando energía a la zona oriental del país.

Los reportes oficiales indican que en Las Tunas está operativo el sistema eléctrico, pero sin prestar servicio por encontrarse sin energía las subestaciones.