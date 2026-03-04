Ecuador declara «non grata» la misión diplomática de Cuba

Ecuador declaró hoy persona non grata al embajador de Cuba en Quito, Basilio Gutiérrez, y a todo el personal diplomático de esa misión, a quienes concedió 48 horas para abandonar el país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de su Dirección de Ceremonial y Protocolo, notificó a la Embajada de la República de Cuba en Ecuador que la decisión se adopta en aplicación del artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La medida alcanza al embajador Gutiérrez y a todos los integrantes del personal diplomático, consular y administrativo acreditado en Quito.

La notificación, que circula en redes sociales, no menciona los motivos de la declaración, ni si eso implicará una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Desde la cancillería ecuatoriana indicaron que en el transcurso de la tarde de este miércoles ofrecería más información sobre el tema.