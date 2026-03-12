Microcrédito Crece por el empoderamiento femenino y juvenil en Santa Clara

✍🏻📸Yadán C. Galañena/ACN

El microcrédito Crece, implementado por el Banco Popular de Ahorro (BPA) en Santa Clara, establece tasas de interés preferenciales del dos por ciento para mujeres y jóvenes menores de 35 años, como parte de una estrategia de inclusión social y empoderamiento de sectores priorizados en la economía local.

Zoila Esther Boada Martínez, gerente de negocio de la sucursal 4312 de la entidad, declaró a la ACN que el proyecto, en fase piloto hasta abril de 2026, ha financiado a 62 clientes con más de 15.4 millones de pesos, de los cuales 10 ya se han reacreditado.

“En este mes se reacreditaron nueve usuarios que están muy contentos porque ven que sí han podido crecer, que es la idea, por eso el nombre del proyecto”, afirmó.

La funcionaria explicó que el producto establece incentivos diferenciados: las mujeres y los jóvenes menores de 35 años acceden a una tasa de interés del dos por ciento, mientras que el resto de los actores económicos reciben una tasa del 2.17 por ciento.

Melissa Rodríguez Fernández, propietaria de un negocio de venta de ropa y artículos varios en Santa Clara, relató su experiencia con el microcrédito.

“Empezamos hace más de un año y con la ayuda de Crece pudimos agrandar el local, comprar más mercancía y diversificar el segmento de mercado”, afirmó.

Comentó, además, que el papeleo es fácil y rápido, pues lleva pocos documentos; las personas del banco vienen hasta el local, te ayudan, y a los dos días ya tienes el dinero en la cuenta; “en noviembre me acredité por primera vez y en febrero lo hice de nuevo”.

Kevin Santiago Macías Galindo, gestor de microcréditos y estudiante de Contabilidad y Finanzas, reveló que su proyecto de tesis se basa precisamente en la factibilidad de Crece, “especialmente vinculado al empoderamiento de las mujeres, que es el objetivo principal del proyecto”.

Como gestor, asesora a los clientes sobre la mejor utilización del capital y las ventajas de reacreditarse antes de finalizar el ciclo para acceder a mayores montos.

El proceso de captación de clientes se realiza mediante una estrategia de promoción territorial, dijo.

“Nuestros gestores se encargan de hacer la promoción del producto organizado por áreas, las más cercanas al banco y después por áreas de residencia; van por calle a calle visitando los negocios”, explicó Boada Martínez.

Además, se utiliza un código QR que contiene toda la información y se deja una pegatina en los negocios visitados, lo que ha permitido que muchos clientes se acerquen voluntariamente al banco, precisó.

El microcrédito Crece se implementa actualmente en solo tres sucursales del país como experiencia piloto: Bayamo, Pinar del Río y la sucursal 4312 de Santa Clara, única en Villa Clara.

Con este producto se priorizan proyectos liderados por mujeres, jóvenes y actividades vinculadas al cuidado de personas en situación de vulnerabilidad, así como negocios dedicados a la producción de alimentos.

El Banco Popular de Ahorro, con más de 42 años de servicio desde su fundación en 1983, mantiene en Villa Clara 27 sucursales y más de mil trabajadores comprometidos con el desarrollo económico y social del territorio.