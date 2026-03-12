Lavrov: Rusia apoyará al pueblo cubano en la defensa de la soberanía

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, mantuvo una conversación telefónica este jueves con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, informa la web de la Cancillería rusa.

Durante el contacto que tuvo lugar por iniciativa de la parte cubana, los cancilleres abordaron varios temas cruciales de las relaciones bilaterales y de la agenda internacional.

Lavrov reafirmó la postura de principio respecto a la inaceptabilidad de la presión económica y política que ejerce Estados Unidos sobre Cuba. Se expresó un apoyo decidido al pueblo cubano en la defensa de la soberanía estatal y el derecho a elegir su propio camino de desarrollo, reza el comunicado.

Los ministros también consideraron el calendario de los próximos contactos ruso-cubanos, incluida la próxima 23.ª reunión de la comisión intergubernamental sobre de cooperación comercial, económica, científica y técnica.

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen a contravía de la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

Posteriormente, el inquilino de la Casa Blanca reconoció que su Administración mantenía contactos con La Habana e indicó que se proponen llegar a un acuerdo, aunque calificó al país caribeño de «nación en decadencia» que «ya no cuenta con Venezuela» para sostenerse.

Estas palabras tienen lugar en medio del bloqueo económico y comercial que mantiene EE.UU. contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

