Sembrar caña, una tarea prioritaria en Villa Clara

✍🏻 Alejandro J. López

En el lote estatal cañero Mártires del Moncada, de la empresa agroindustrial azucarera Ifraín Alfonso, en Ranchuelo, se desarrolló un trabajo voluntario en apoyo a la siembra cañera.

La actividad estuvo encabezada por la primera secretaria del Partido en el territorio, Susely Morfa González, y la gobernadora, Milaxy Yanet Sánchez Armas, además de varios representantes de diferentes organismos.

El resultado de la jornada fue la siembra de una superficie de siete hectáreas de caña, para tributar al sobrecumplimiento del sector azucarero en la campaña de frío.