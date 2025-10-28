Medidas ante las lluvias asociadas a Melissa

El Consejo de Defensa municipal, junto a Presidentes de Consejos de Defensa de Zona, directivos de organizaciones políticas y de masa y de entidades del territorio, se dieron cita en un contacto que tuvo en cuenta la situación de la demarcación referida al Huracán Melissa. El organismo se acerca a Cuba y el peligro que representan las lluvias asociadas al fenómeno meteorológico, pueden influir de forma negativa en las áreas costeras y otras zonas bajas del municipio, donde tiene especial significado los Consejos Populares “El Santo” y “La Sierra”, por los peligros de inundaciones que representa las crecidas del rio Sagua la Chica.

La Jornada se constituyó en llamado a arreciar en la recogida de los cultivos maduros y los que puedan aprovecharse, no detener las actividades imprescindibles como la recogida de basura, para lo cual debido a la escasez de combustibles se agregarán transportes alternativos, y a arreciar en la fabricación de carbón vegetal. Además se puntualizaron las estrategias para mantener activos los principales servicios de salud y la elaboración de alimentos.

Taymi Pérez Fernández, presidenta del consejo de Defensa Municipal destacó la creación de un banco de sangre móvil, para las donaciones de sangre del pueblo encrucijadense a los hermanos de las provincias orientales.