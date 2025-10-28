Desde hoy, discusión y votación sobre bloqueo a Cuba en AGNU

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, encabeza la delegación de Cuba que participa desde hoy, en la ciudad de Nueva York, en la discusión y votación del proyecto de resolución que exige el fin del bloqueo de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas.

En X, el Canciller señaló que en ese foro defenderán la verdad de Cuba y de la comunidad internacional, que el gobierno de Estados Unidos pretende manipular y cambiar bajo presiones sin precedentes.

«Su camarilla política corrupta teme quedar nuevamente aislada por la condena de la abrumadora mayoría de la ONU contra sus medidas de asfixia económica y de sufrimiento contra el pueblo cubano», añadió.

Recientemente, Rodríguez Parrilla denunció que el Gobierno de Estados Unidos ejerce presiones sobre varios países, para influir en sus votos en la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU).

El jefe de la diplomacia cubana aseguró que existe información fidedigna sobre presiones intimidatorias de Washington a varias naciones, principalmente de América Latina y Europa.

La intención de Washington, subrayó, es modificar la posición tradicional de estos países contra el bloqueo a Cuba, con vistas a la próxima votación en la AGNU, que se realizará este 29 de octubre.

El 30 de octubre de 2024 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York tuvo lugar la más reciente votación, donde 187 países apoyaron a Cuba en su reclamo por el fin del bloqueo.

Según el informe presentado este año por Cuba, se estima que entre marzo de 2024 y febrero de 2025 la política hostil de Washington provocó a la isla pérdidas de siete mil 556 millones de dólares.