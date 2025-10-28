Conmemoran en Güinía de Miranda liberación del poblado

Las primeras horas de la mañana cobijaron a los residentes de Güinía de Miranda como cada 27 de octubre en conmemoración del 67 aniversario de la liberación del poblado.

Fue momento en que afloraron la evocación y tributo al comandante Che Guevara quien lideró al frente de la Columna 8 el bazucazo certero que los güinienses no olvidan por la luz y esperanza irradiadas.

Con esta primera acción libertadora de los rebeldes inició la gloriosa Campaña de Las Villas, hecho de gran significación que condujo al triunfo revolucionario con la toma de Santa Clara y el descarrilamiento del tren blindado.

Pioneros y artistas de la localidad en expresión del sentir colectivo, enaltecieron desde el canto, la declamación, la danza la figura del Che con presencia eterna y su ejemplo como sostenes de inspiración del pueblo.

Y porque no cabe la desmemoria, Güinía, con la dignidad alcanzada desde entonces y convocada por la historia asume los desafíos de estos tiempos complejos para mantener lo alcanzado.

El acto conmemorativo estuvo presidido por las máximas autoridades políticas y gubernamentales de Villa Clara y Manicaragua.