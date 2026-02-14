Ciclista Arlenis Sierra contenta por buen reinicio tras su maternidad

Arlenis Sierra, la mejor ciclista cubana en los últimos tiempos, manifestó sentirse contenta por el buen reinicio en la élite mundial luego de su extensa pausa por la maternidad.

La manzanillera, entre las figuras principales del prestigioso equipo Movistar, no pierde tiempo tras correr sendas carreras en Europa y los Emiratos Árabes Unidos, y se prepara desde el pasado miércoles en esta capital y hasta el día 18, que viaja nuevamente al Viejo Continente, para enfrentar los nuevos compromisos.

“Estoy contenta porque en realidad estuve mejor de lo que esperaba después de más de año y medio sin competir”, señaló la pedalista de 33 años de edad y casi una década en clubes profesionales de la élite de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El 22 de febrero Arlenis continuará la temporada cuando participe en la IV Clásica de Almería, donde estarán junto al Movistar otras sextetas de la máxima categoría de la UCI interesados en formar el pelotón de esta carrera, de las más prestigiosas del calendario español.

Seis días después tomará parte en el evento inaugural del calendario del ciclismo belga, primera competencia en 2026 del World Tour en el noroeste de Europa y en terreno adoquinado.

Este sábado Arlenis compitió en el conocido circuito capitalino de La Guayaba, donde se le vio codo a codo con los asiduos corredores másteres y élites, quienes se reúnen cada semana en busca del fogueo que requiere este deporte.

“Históricamente los de la preselección nacional participamos junto a los de esta peña, no puedo faltar”, indicó con implícito agradecimiento a estos amantes del ciclismo de diferentes provincias cercanas.

Sierra detuvo su entrenamiento en agosto de 2024 luego de los Juegos Olímpicos de París y ya con kilómetros en sus piernas reapareció el 24 de enero pasado en el Challenge de Mallorca, en la que terminó en los puestos 28 y sexto en dos de las tres etapas.

Prosiguió del 5 al 8 de febrero en Emiratos Árabes Unidos durante la cuarta versión del UAE Tour Women 2026, en el que se mantuvo en el top 30 entre 117 ciclistas en las iniciales jornadas y en la cuarta ayudó a sus compañeras antes del extenso final montañoso, que enfrentó estoica para quedar en el escaño 43 de la clasificación general.

Después de dos días “volando” hasta llegar el martes a La Habana, una fecha después salió a la carretera, consciente de su responsabilidad en el plantel español.

Mientras, Marck disfruta de sus abuelos maternos y paternos, y el resto de la familia, que desde ya festejan su primer cumpleaños en marzo, pues la próxima semana retorna con su mami a Europa.

“Si, organizo todo de manera que pueda tener a Marck conmigo el mayor tiempo posible, es pequeño, pero se comporta muy bien y me hace muy feliz, es mi inspiración”, contó con orgullo Arlenis, quien tiene el apoyo de su esposo, Leandro Marcos, exintegrante del equipo Cuba por muchos años, y trabaja con un club latino radicado en España.

La disciplina, entrega y responsabilidad de ambos por Marck y sus profesiones hacen de esta pareja de apasionados del ciclismo un ejemplo de cómo compartir ese amor que los une y los impulsa a luchar por sus sueños, sin escatimar sacrificios.