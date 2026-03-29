lSesionó Pleno Municipal del Partido en Manicaragua

El análisis y evaluación de indicadores fundamentales del sector de la Salud resultaron temas fundamentales del Pleno municipal del Partido Comunista de Cuba en Manicaragua, presidido por Carlos Amauri Figueroa Yumar, miembro del Buró Provincial del Partido y Amaury Rodríguez Linares, primer Secretario del municipio montañoso villaclareño.

En relación con el Programa Materno infantil sobresalió la prioridad en la atención integral a niños de bajo peso, mientras que el estado de incumplimiento de donaciones de sangre, capacidades sin cubrir en las instituciones de atención a adultos mayores e irregularidades en la cobertura medica en consultorios de la montaña, constituyeron otros aspectos analizados en la ocasión.

Por otra parte, en lo económico, sobresalió el incumplimiento de lo planificado con la producción cafetalera para la exportación a pesar del crecimiento discreto en relación con el año anterior.

Durante el Pleno sobresalió la importancia de la preparación del pueblo en medio del contexto actual de amenaza a la patria.