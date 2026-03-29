Estudiantes universitarios en preparación para la defensa

Ante el contexto actual de amenaza y cerco económico, se efectuó en Manicaragua, municipio montañoso villaclareño, el Bastión Estudiantil Universitario en el marco de la preparación del país para elevar la Disposición para la Defensa en Interés de la Guerra de todo el Pueblo.

El ejercicio efectuado en el Sector Militar Unidad 4480, tuvo como objetivo fortalecer la capacidad defensiva y desarrollar actividades de carácter patriótico militar internacionalista.

Asimismo, constituyeron además motivaciones para el desarrollo del ejercicio en el participaron los estudiantes universitarios de Manicaragua, el Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y los aniversarios 104 de la Federación de Estudiantes Universitarios, 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 50 del Ministerio de Educación Superior.