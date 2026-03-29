La Cruz Roja en Villa Clara tiene su relevo

Promover el quehacer de la Cruz Roja Cubana y forma valores sociales y ciudadanos desde edades temprana, son los principales objetivos del proyecto educativo del municipio Placetas

Creado por iniciativa de voluntarios de la Cruz Roja en Villa Clara, y con la asesoria del sector de la Educación, el proyecto agrupa a estudiantes de los tres niveles educativos de la enseñanza general.

Rescatistas del Futuro, Manzanitas por la Vida y Preparados y Alertas, de la enseñanza primaria, secundaria y preuniversitaria respectivamente, y un destacamento especial, son las principales brigadas que conforman este proyecto vinculado al quehacer de la Cruz Roja Cubana.

Capacitar a los estudiantes en las acciones humanitarias que desarrolla la Cruz Roja; vincularlos a la vida asociativa del voluntariado; desarrollar en los niños y adolescentes capacidades y habilidades en acciones de rescate y salvamento; formar valores desde edades tempranas como el humanismo, la solidaridad, la inclusión entre otros, son algunos de los objetivos del proyecto que busca además asegurar el relevo de la Cruz Roja.

Competencias de habilidades, visitas a instituciones sociales y donaciones a centros asistenciales son algunas de la acciones que desarrollan los estudiantes junto a los miembros de la Cruz Roja de Placetas. Un ejemplo de ello fue el reciente donativo realizado al hospital pediátrico José Luis Miranda, organizado por los propios alumnos y consistente en juguetes, ropas, alimentos, medicamentos y aseo.

Compartir lo que se tiene, ayudar al prójimo y defender a toda costa los mejores valores del ser humano, son los principios fundamentales del proyecto educativo de la Cuz Roja de Placetas, hoy un ejemplo en la formacion de hombres y mujeres de bien.