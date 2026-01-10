Longina 2026: hay canciones que se tienen que seguir cantando

✍🏻📸Leonor Esther Martínez

«Hay canciones que se tienen que seguir cantando». Y desde la primera, “Pequeña serenata diurna”, el público coreó anoche a los trovadores que las interpretaron en la grabación del programa televisivo “Entre manos”, en el cine teatro “Camilo Cienfuegos”, con dedicatoria especial a Silvio Rodríguez.

Conducido por Rey Montalvo, Marta Campos y Vania Martínez fueron sumándose voces y momentos de remembranzas, otros de emoción profunda por las interpretaciones de canciones de Silvio, entre otros por Alejandro Valdés, Anabel López, Irina González, Roly Berrío, el virtuoso del tres Maikel Elizarde, Leonardo García, el Trío “Palabras”, el Kíkere de Cisneros, y llegó desde México el saludo del Maestro Rachid López.

Se escucharon desde las más conocidas: “La gota de rocío”, una versión exquisita del “Unicornio azul” en el tres; “Óleo de mujer con sombrero”, “Rabo de nube”, “Te amaré”, “Crisis”, instrumental para guitarra clásica; “Pioneros”, “El mayor” y “La masa”, hasta las menos escuchadas, contenidas en el reciente proyecto “Disco blanco”, interpretado por voces elegidas.

Silvio, acompañado en la voz o al piano por su hija Malva y su esposa Niurka González en la flauta, recordaron a entrañables trovadores con sus canciones, Noel Nicola y Pablito Milanés, entre ellos.

Al cierre del homenaje trascendió que la edición 31 del Longina, en el 2027, estará dedicada a Eduardo Sosa.

