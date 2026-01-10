Realizan en el municipio Quemado de Güines Día Nacional de la Defensa

Ante la más reciente escalada de agresiones del gobierno de los Estados Unidos que laceran la soberanía de los pueblos y la amenaza latente sobre la región del Caribe, en el municipio Quemado de Güines se activó el Consejo de Defensa Municipal junto a sus grupos de trabajo, como parte de la realización del Día Nacional de la Defensa.

Desde las primeras horas de la mañana el Consejo de Defensa Municipal encabezado por su presidenta Yolisel Garmendía Lombera junto a directivos del municipio, puntualizaron un grupo de acciones encaminadas a la preparación territorial para la defensa en las cinco zonas del municipio, enclavado al norte de la provincia Villa Clara.

Como parte de la realización del ejercicio se llamó a estar preparados y alertas para enfrentar cualquier eventualidad. Las jornadas de preparación también se hicieron extensivas a los centros de trabajo con acciones encaminadas a fortalecer los planes, minimizar vulnerabilidades y sobre todo estar preparados para la defensa de la soberanía nacional.