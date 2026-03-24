Llega a Cuba flotilla “Nuestra América” con carga solidaria enviada desde México

En un acto de solidaridad internacional, el barco atunero “Maguro”, renombrado como “Granma 2.0” por su tripulación, atracó este martes en el puerto de La Habana, con más de 30 toneladas de ayuda humanitaria a bordo.

La embarcación, insignia de la Flotilla Nuestra América, zarpó del puerto de Progreso, en Yucatán, México, y recorrió 370 millas náuticas durante cinco días, enfrentando condiciones climáticas adversas para cumplir su misión.

La carga, proveniente de donaciones de varias naciones, incluye 73 paneles solares destinados a centros de salud, así como alimentos básicos como arroz, frijoles y cereales, además de medicinas y productos de higiene personal. Los organizadores de la travesía detallaron que a bordo viajan 32 personas provenientes de 11 países, quienes unieron esfuerzos en esta muestra de solidaridad Sur-Sur.

El nombre del barco rinde homenaje al emblemático yate “Granma”, que hace 70 años transportó a Fidel Castro y a los expedicionarios revolucionarios. En esta ocasión, la misión de la embarcación tiene como objetivo contribuir a aliviar la compleja situación que atraviesa la isla, en medio de una crisis agravada por las restricciones económicas impuestas por Estados Unidos, vigentes desde 1962.

Según los organizadores, la iniciativa busca visibilizar y romper el cerco político y comercial que afecta al pueblo cubano, al tiempo que subraya la importancia de la cooperación internacional para hacer frente a las dificultades energéticas y de abastecimiento que enfrenta el país caribeño.

En video, llegada del barco al puerto de La Habana:

(Con información de Telesur)