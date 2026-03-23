Cossío a Meet the Press: Cuba no aceptaría convertirse en un estado vasallo o un estado dependiente de cualquier otro país

“Cuba es un país soberano. Y tiene el derecho de ser un país soberano y tiene el derecho a la autodeterminación. Cuba no aceptaría convertirse en un estado vasallo o un estado dependiente de cualquier otro país o de cualquier otra superpotencia”.

– “Esperamos que no haya una acción militar y, francamente, no vemos ninguna razón, no vemos ninguna justificación para una acción militar contra Cuba. Cuba es un país pacífico. No somos un enemigo de los Estados Unidos. No representamos ninguna amenaza para los Estados Unidos. De hecho, deseamos, y lo hemos dicho abiertamente, que nos gustaría tener una relación amistosa y respetuosa con los Estados Unidos, con su gobierno, y la hemos desarrollado, la hemos estado desarrollando durante mucho tiempo con el pueblo de los Estados Unidos”.

– “Nuestro ejército siempre está preparado y, de hecho, se está preparando estos días para la posibilidad de una agresión militar. Seríamos ingenuos si, mirando lo que está sucediendo en todo el mundo, no hiciéramos eso, pero realmente esperamos que no ocurra. No vemos por qué tendría que ocurrir y no encontramos justificación alguna. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos obligaría a su país a tomar acciones militares contra un país vecino como Cuba?”.

– “Puedo decirle que, en conversación con los Estados Unidos y en diálogo con los Estados Unidos, la naturaleza del gobierno cubano, la estructura del gobierno cubano y los miembros del gobierno cubano no son parte de la negociación. Eso es algo que ningún país soberano negocia. No sé cuántos ejemplos hay de países que negocien con una potencia extranjera su sistema de gobierno o la naturaleza del gobierno; estoy seguro de que los Estados Unidos no están listos para negociar con otro gobierno su sistema constitucional o su sistema político. Ahora, el gobierno de los EE. UU. sabe que los problemas que enfrenta Cuba son, en gran medida, el resultado de políticas de los Estados Unidos destinadas a causar el mayor daño posible a la economía cubana, a la sociedad cubana y al pueblo de Cuba, lo que hace que para cualquier gobierno sea muy difícil gestionar las cosas y obtener buenos resultados cuando una superpotencia está ejerciendo tal nivel de presión, sobre todo económica, sobre el país”.

– “Permítame ser claro: estamos en diálogo con los Estados Unidos para hablar de temas bilaterales. No estamos hablando de prisioneros en los Estados Unidos —y los EE. UU. tienen el récord más alto de prisioneros en el mundo— estamos hablando de problemas. Estamos hablando de presos políticos o del sistema constitucional… bueno, los Estados Unidos tienen una cantidad enorme de personas que están en la cárcel por las razones que sean, pero que tienen posiciones políticas sólidas. Si hablamos de posiciones políticas, no estamos hablando de esos casos en los Estados Unidos. En Cuba no estamos hablando de prisioneros en nuestra negociación con los Estados Unidos. Es un asunto interno de Cuba. No es un asunto bilateral con los Estados Unidos y los EE. UU. lo saben, pero hay muchos, muchos temas importantes de naturaleza bilateral que deberían y podrían ser discutidos entre Cuba y los Estados Unidos para el beneficio de ambos países, y eso es con lo que estamos listos para comprometernos en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos”.

– “Los Estados Unidos tienen solo dos partidos políticos que pueden llegar al gobierno. ¿Están ellos listos para negociar tener 10 con iguales posibilidades de llegar a la presidencia o al congreso? Estoy seguro de que los Estados Unidos no negociarían eso con ningún país. No sé si tienen la voluntad de hacerlo, pero estoy seguro de que no lo negociarán. Cuba es una nación soberana, como dije al principio del programa. Y, por supuesto, es algo que no está sobre la mesa negociar la realidad de Cuba.

Y los problemas de Cuba no son el resultado de tener un solo partido”.

– “Nuestro objetivo es tratar de construir una relación respetuosa. El gobierno de los EE. UU., el gobierno actual, ha dicho que quiere hacer a Estados Unidos grande de nuevo; no tenemos ningún problema con eso. Que quiere tener fronteras seguras; no tenemos ningún problema con eso; de hecho, podemos ayudar con eso. Que quiere que los inmigrantes que entren a los Estados Unidos lo hagan legalmente, no ilegalmente; y no tenemos ningún problema con eso. De hecho, podemos ayudar con eso desde nuestro lado, y esos son los tipos de temas que creemos que son de interés para el pueblo de los Estados Unidos y para el gobierno de los Estados Unidos. Podemos trabajar juntos para combatir el narcotráfico, para combatir el crimen organizado en nuestra región, para combatir las amenazas en general en nuestra región, y eso es lo que hacen los gobiernos y los países entre sí cuando dialogan y cuando cooperan. También podemos hablar de negocios. Hay cambios ocurriendo en Cuba hoy en nuestra política de inversión, en la estructura de la propiedad en Cuba, en la forma en que funcionan las diferentes formas de propiedad en Cuba, lo cual podría ser de interés para los Estados Unidos y para los estadounidenses que hoy no pueden hacer negocios en Cuba porque se lo prohíbe su gobierno. Esos son temas de los que podemos hablar y podemos encontrar espacio para el entendimiento. No estamos cerrados a tener algún entendimiento si podemos mejorar la relación con los Estados Unidos en esas áreas y estoy seguro de que hay muchas áreas en las que, si nos sentamos y discutimos seriamente, podemos tener mucho terreno sobre el cual trabajar para el beneficio, de nuevo, de ambos países”.

-“ Tenemos una posición, una larga posición de tener diálogo y estar listos para dialogar con los Estados Unidos para resolver nuestros problemas, y no es solo una posición de larga data, es una posición lógica. ¿Cuál es la alternativa a tener un diálogo con un país con el que tienes problemas? Por eso enfrentamos el diálogo como la vía natural, lógica y necesaria para discutir. También tenemos experiencia de diálogo con los Estados Unidos, algunos con buenos resultados, pero también algunos en los que Cuba ha cumplido con todos los compromisos acordados y, sin embargo, los Estados Unidos han revertido muchos de ellos. El mejor ejemplo fue durante 2014, 2015, 2016 e incluso 2017, cuando alcanzamos acuerdos. Cuba cumplió con todos ellos y los Estados Unidos, por su propio reconocimiento, rompieron todos esos acuerdos y dijeron que no seguirían lo acordado los años anteriores; pero aun con eso, seguimos el diálogo”.

-“Estamos listos para negociar con la persona que el gobierno de los EE. UU., como nación soberana, designe como su portavoz, como su negociador principal. Estamos listos para negociar con quien sea designado por el gobierno de los EE. UU. Ellos son una nación soberana. Nosotros no interferimos en eso”.

-“No entraré en detalles, pero el punto que necesito aclarar es que el liderazgo político cubano está comprometido con esto. Unidos. Cohesionados. Esto está liderado por el líder de la Revolución Raúl Castro y por el Presidente de Cuba, quien reconoció esto públicamente y lo dijo públicamente”.

-“Es importante señalar que para cualquier país exportar combustible a Cuba es legal. Y para Cuba importar combustible de cualquier país —bueno, con la excepción de los EE. UU. debido a las regulaciones del bloqueo económico— pero de cualquier otro país es legal. Lo que está sucediendo hoy es que los EE. UU. están amenazando con medidas coercitivas a países que podrían exportar combustible a Cuba, y esa es la razón por la cual Cuba no ha recibido combustible durante mucho tiempo.

Es muy grave y estamos actuando de la manera más proactiva posible para hacer frente a la situación.

Esperamos que el combustible llegue a Cuba de una forma u otra y que este boicot que los Estados Unidos han estado imponiendo no dure y no pueda sostenerse para siempre, pero supongo que la pregunta es cuánto tiempo y, francamente, esperamos sentir que prevalezcan las mentes claras en los Estados Unidos y que lleguen a la conclusión de que es bastante desagradable tratar a toda la población de un país de la manera en que los Estados Unidos están tratando a Cuba. Ayer publicamos que 96,000 cubanos están esperando cirugía como resultado de la falta de combustible y falta de energía, entre ellos 11,000 niños. Así que pensaría que el pueblo estadounidense, la gente en los Estados Unidos, sentiría: ¿por qué nuestro gobierno trata a toda la población de Cuba de esta manera? Y espero que el pueblo de los Estados Unidos comprenda que no es correcto tratar a otra nación de la forma en que los EE. UU. lo están haciendo simplemente para tratar de lograr objetivos políticos, porque eso es lo que está detrás del enfoque de los Estados Unidos. Así que, de nuevo, confiamos en que esto no se pueda sostener a largo plazo”.

-“Cuba no tiene ningún conflicto con los Estados Unidos. Tenemos la necesidad y el derecho de protegernos, pero estamos dispuestos a sentarnos. Estamos abiertos a los negocios y estamos abiertos a tener una relación respetuosa que estoy seguro de que la mayoría de los estadounidenses apoyaría y estoy seguro de que el presidente de los Estados Unidos apoyaría si pudiéramos sentarnos y hablar seriamente sobre ello”.