Banco Central de Cuba autoriza a diez empresas para usar criptomonedas en pagos al exterior

El Banco Central de Cuba (BCC) ha autorizado por primera vez a diez empresas —nueve MIPYMES y una empresa mixta— a utilizar criptomonedas para pagos internacionales. La medida, publicada en la Gaceta Oficial el 23 de marzo de 2026, marca un paso significativo en la regulación del uso de activos virtuales en nuestro país.

Puntos clave de la autorización

Número de empresas autorizadas: 10 (9 MIPYMES + 1 empresa mixta).

Duración de la licencia: 1 año, prorrogable previa solicitud.

Condiciones:

Solo pagos transfronterizos vinculados al objeto social de cada entidad.

Operaciones exclusivamente a través de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) con licencia del BCC.

Reportes trimestrales al BCC detallando montos, criptomonedas usadas y PSAV intermediarios.

🏢 Empresas autorizadas

Ingenius Tecnologías – soluciones informáticas.

Dofleini – informática

La Calesa Real – gastronomía.

La Meknica – transporte.

Cema Soltec – tecnología de la información.

El Asadito – gastronomía.

Pasarela Digital SURL – soluciones digitales.

Ara – servicios informáticos.

DASQOM SURL – programación informática.

Empresa mixta Productos Sanitarios S.A. Prosa – industria ligera.

📊 Contexto regulatorio

Antecedentes: Desde 2021, el BCC regula los activos virtuales en Cuba.

Precedente: En abril de 2022 se permitió el uso de plataformas de Bitcoin y otras criptomonedas, pero siempre bajo licencias oficiales.

Novedad: Esta es la primera vez que se otorgan licencias operativas directas a empresas cubanas para pagos internacionales.

⚖️ Implicaciones

Facilita transacciones internacionales en un contexto de restricciones financieras.

Abre espacio para la innovación tecnológica en MIPYMES.

Vea la Gaceta aquí

(Información elaborada con ayuda de IA)