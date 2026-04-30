Listo Camajuaní para la fiesta proletaria

En un intercambio de las máximas autoridades del partido y el gobierno del municipio con directores de entidades, y organizaciones políticas y de masas del territorio, así como los nuevos actores económicos, se precisaron en Camajuani los detalles para la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores el próximo Primero de Mayo.

Reafirmar el respaldo de los trabajadores camajuanenses a la unidad, como fortaleza de la Revolución, ante el recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos a la isla, es una de las principales razones para festejar la efeméride.

Yenny Ramos Pérez , Secretaria de la Central de Trabajadores en este municipio villaclareño, destacó que el desfile abrirá con una representación del sindicato de la industria alimentaria y la pesca encabezado por el colectivo del combinado cubanacan Benito Ramírez perteneciente a la Empresa provincial de Bebidas y refrescos, que ratificó recientemente la condición de Vanguardia Nacional por 43 años consecutivos , como resultado de la diversificación de sus producciones, ante las limitaciones y carencias de recursos y la búsqueda de encadenamientos productivos

La secretaria de la CTC, Ramos Pérez, también se refirió a las disímiles iniciativas que preparan los diferentes sindicatos en función de demostrar la voluntad de un pueblo de demostrar que la » Patria se defiende», como dice el lema central de la fiesta proletaria.

Cerrará el desfile por el Día Internacional de los Trabajadores en Camajuaní el sindicato de la cultura con la alegría que los distingue y el toque de los tambores de la conga de los barrios parranderos Santa Teresa, chivos y San José, sapos la manifestación artística con mayor arraigo del municipio .

Se alista Camajuaní para la fiesta proletaria en la cabecera municipal, con un desfile por la calle General. Naya, como culminación de la conmemoración de la efeméride que en las últimas semanas, se viene realizando por diferentes consejos populares del municipio, dónde la clase obrera han reafirmado su voluntad de preservar y perfeccionar el socialismo revolucionario cubano.