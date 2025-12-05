Lidera Villa Clara desarrollo de energías renovables en entidades estatales y no estatales

Con una capacidad instalada de más de cinco mil megavatios pico, Villa Clara se ubica como la provincia más avanzada de Cuba en el desarrollo de fuentes renovables de energía (FRE), un resultado que también responde a la gestión de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en la central geografía.

Este logro se inserta dentro del Programa de Gobierno para Corregir Distorsiones y Reimpulsar la Economía, y responde más específicamente a su objetivo nueve dirigido a la recuperación del sistema electroenergético nacional.

Armando Hernández Pedroso, director de la Onure en el territorio, declaró a la ACN que, en la provincia, unas 100 entidades estatales y no estatales ya operan con sistemas FRE, y próximamente se sumarán otras 41 empresas y 11 entidades presupuestadas.

Dentro de las instituciones estatales insertadas, precisó, destacan importantes industrias como la Ronera Central del municipio de Santo Domingo, y Productos Lácteos y la Empresa Cárnica, ambas de Santa Clara.

Por su parte, el sector privado cuenta actualmente con más de 40 actores que apuestan por el uso de FRE, entre los que figuran la mipyme Con Todo Servicio de Santa Clara, y Sobre la Roca S.R.L. y PDL Creación de Camajuaní, confirmó.

Ifrain Fundora Ortega, director de la Empresa de Logística Azumat Villa Clara, explicó que asumieron una inversión de 17 millones 111 mil 571 pesos para integrarse al sistema FRE, decisión que les permitirá ampliar el aprovechamiento de la jornada laboral y mejorar la prestación de servicios como estrategia para disparar la eficiencia económica.

Alfredo Leyva Céspedes, jefe de Departamento de Evaluación de Eficiencia Energética en la Onure, detalló los incentivos establecidos por la Resolución 169/2025 del Ministerio de Finanzas y Precios: en primer lugar, exime del pago del impuesto aduanero a las personas naturales y jurídicas por la importación de sistemas solares fotovoltaicos y sus partes fundamentales, con carácter retroactivo a partir del primero de mayo de 2025.

Otra ventaja, dijo, resulta que, para las personas naturales, estas mercancías no forman parte de su valor de importación sin carácter comercial autorizado, siempre que se presenten ante la Aduana separadas del resto de los artículos importados.

Asimismo, se exonera del pago del impuesto sobre utilidades durante el período de recuperación de la inversión, por un plazo de hasta ocho años, al sector estatal y las formas de gestión no estatal que ejecutan proyectos de generación con FRE; para lo cual los contribuyentes deben certificar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria la fecha de inicio de la inversión y el período de recuperación, sobre la base del estudio de factibilidad y el dictamen energético de la Onure, señaló.

Hernández Pedroso agregó que el proceso de solicitud de créditos bancarios es una vía esencial para financiar proyectos de FRE en Cuba, y los requisitos fundamentales para conseguirlos incluyen ser ciudadano cubano con residencia permanente, tener ingresos demostrables y fijos, haber honrado otras deudas bancarias si las hubiera, y cumplir con la capacidad de pago y las garantías exigidas por el Banco.

La provincia de Villa Clara aspira a lograr la independencia energética mediante la disminución del consumo de combustibles fósiles y el incremento del uso de las FRE en las empresas y entidades presupuestadas, cuyas condiciones lo permitan, lo que consolidará así su liderazgo nacional en el desarrollo de fuentes renovables de energía.