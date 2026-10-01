Celebran en Villa Clara Día Internacional del Adulto Mayor 

Villa Clara Clara fue la sede nacional por el Día Internacional del Adulto Mayor, ocasión para mostrar los logros y desafíos de este programa. Presentes estuvieron las máximas autoridades del Partido y el gobierno de la provincia, así como funcionarios del Departamento Nacional del Adulto Mayor.

De alegría, esperanza y sobretodo de experiencia se pintó el parque Vidal en Santa Clara Clara este primero de octubre para celebrar la jornada central en nuestro país por el Día Mundial del Adulto Mayor, esta vez bajo la premisa “Celebrando la vida, honrando la experiencia”.

La buena música del patio, bailes, dramatizados, exhibiciones deportivas, culturales y de Tai Chi, así como una pasarela de moda, amenizaron la jornada donde los abuelos y abuelas mostraron sus habilidades y posibilidades físicas y psicológicas, fruto del trabajo multifactorial.

Durante la jornada fueron reconocidos varios organismos, empresas e instituciones de salud que apoyan de manera sostenida está actividad. Entre ellas las Cátedras del del Adulto Mayor de la Universidad Central «Marta Abreu» de las Villas con 25 años de creada, la de Ciencias Médicas, la Dirección provincial de Cultura, el INDER y la Empresa Electromecánica, la primera en crear una casa de abuelos en el país, así como la Cruz Roja y la delegación Provincial del Turismo.

Por los resultados en los últimos años, el Partido y el Gobierno entregaron un reconocimiento especial al departamento provincial del adulto mayor, mientras la Dirección Provincial de Salud reconoció la labor de esta sección y su departamento nacional.

Las palabras centrales fueron pronunciadas por la Doctora Marta Monzón Quintero, jefa del Departamento del Adulto Mayor, quien ratificó a a Villa Clara como la capital del envejecimiento en Cuba con un 29,1 porciento de su población con más de 60 años, y de ellos más 140 son centenarios, siendo la protección y cuidado de este grupo etario el mayor desafío de la provincia.

Monzón Quintero subrayó que se trabaja por una mayor incorporación de ancianos a los círculos de abuelos y casas de abuelos, así como por un reforzamiento de los servicios de geriatría, aspecto este último favorable en la red hospitalaria del territorio.

El Día internacional del adulto mayor constituyó un momento para reflexionar en torno a los retos que hoy tiene este programa en Cuba dónde todos estamos implicados para lograr un mayor bienestar de nuestros ancianos.