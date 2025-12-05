Celebra Villa Clara Día del Constructor

A pesar de las limitaciones, las diferentes empresas constructoras villaclareñas expandieron sus quehaceres a lo largo y ancho del país, trabajo que se reconoció en el acto provincial por el Día del constructor.

Desde la carpintería Constantino Pérez, se homenajeó a los hombre y mujeres de cascos blancos, quienes durante este año han demostrado que en la unión está la fuerza. Es así, como los trabajadores del sector de la construcción asumieron obras de choque, tanto sociales como económicas, labor que se reconoció durante el acto provincial por el Día del constructor.

En la jornada, se entregó la medalla Armando Mestre Martínez, distinción honorífica que se otorga a quienes hayan permanecido 20 o más años en el sector y se reconoció además el trabajo de varias empresas que han participado en obras de impacto dentro y fuera de la provincia.

La ocasión fue propicia para que el Partido, el Gobierno y el Sindicato en la provincia, reconocieran a los trabajadores del ramo, protagonistas de la obra material de la Revolución y responsables de inversiones que han dejado huellas en la infraestructura nacional.