Díaz-Canel destaca rol histórico de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en su aniversario 55

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, dirigió este sábado un mensaje de felicitación a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) con motivo del 55 aniversario de su fundación.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cubano reconoció la trayectoria y el papel continuo de la organización. “Felicitamos a los miembros de la FEEM, esa organización siempre joven, en su aniversario 55, con ustedes, el futuro de la Patria, contamos siempre”, escribió el mandatario.

En su saludo, el jefe de Estado enfatizó la larga historia de la FEEM y su acompañamiento fiel al proceso revolucionario cubano desde su creación. Subrayó el principio fundamental que guía a la organización en la actual etapa.

“La FEEM estrena otro aniversario con la máxima de que, en estudiar, está la posibilidad del apoyo, el más profundo y capaz, que la Patria merece y necesita”, expresó.

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media fue fundada el 6 de diciembre de 1970, en el marco de un proceso de fortalecimiento y reestructuración del movimiento de masas juvenil, con el objetivo específico de revitalizar y unificar al estudiantado de nivel medio en el país.

Su establecimiento no fue un hecho aislado, sino parte de una evolución dentro del movimiento estudiantil cubano. La FEEM tuvo como organizaciones predecesoras a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y a las Brigadas Estudiantiles José Antonio Echeverría (B.E.J.A.E.), que sentaron las bases para su creación.

El anuncio oficial de su constitución se produjo el 9 de diciembre de 1970, cuando el periódico Juventud Rebelde, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), publicó una declaración de la UJC dando a conocer la formación de la nueva federación. El mismo documento convocaba a los estudiantes a organizar los capítulos de la FEEM en todos los centros educacionales de nivel medio de la nación.

Entre los objetivos principales de la organización, definidos desde su origen, se encuentran la representación y defensa de los derechos y deberes del estudiantado, la canalización de sus inquietudes ante las instituciones docentes y organismos del Estado, y la promoción de una actitud consciente y positiva hacia el estudio, considerado el deber fundamental de sus miembros.

La FEEM mantiene, además, una proyección de relaciones con organizaciones estudiantiles similares en otros países.

(Con información de ACN)