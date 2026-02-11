«La tierra siempre nos da frutos

📸Carlos Mario González Álvarez/CMHW

A sus 80 años su Patio de Referencia, con más de siete años en funcionamiento en el consejo Popular Los Chinos-Pujol del municipio villaclareño de Placetas, se ha convertido en un espacio de aire puro en medio de la ciudad.

«Esto aquí antes era un lugar vacío, donde los vecinos de los edificios arrojaban basura y mira ahora, siempre da frutos, en cualquier época del año se cosecha algo aquí», comenta el anciano mientras muestra la variedad de plantas medicinales, de plátanos, de café, de pera y de uvas.

En Las Tres Rosas, Luis Vega Cuéllar demuestra cada día cuánto se puede hacer cuando la voluntad es más fuerte que las carencias, cuando el amor por la tierra es también el camino para aportar al bien común, allí donde es más necesario.

«Yo siempre me he dicho que ahí donde pueda ayudar pues ahí estoy, por eso no descanso, hora por ejemplo entrego plátanos la hogar de ancianos que está muy cerca de aquí, y mis plantas también sirven para algún remedio de los abuelos que viven allí y de cualquier vecino».

Así cuenta quien a sus más de ocho décadas y 25 años de trabajo dedicado a su comunidad como delegado, tiene la intranquilidad de aquel adolescente que, a escondidas de sus padres, subió a la Sierra Maestra, de donde regresó como capitán, con la encomienda de crear y fundar, de construir y de soñar.