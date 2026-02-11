Comercio villaclareño traza estrategia ante situación energética

✍🏻📸 Yiliainelys Valdés

Las empresas del Comercio Interior y la Productora de Alimentos en Villa Clara toman medidas inmediatas ante el complejo escenario energético que atraviesa el país.

Por su parte, el Sistema de Atención a la Familia (SAF), trabaja arduamente para garantizar la venta de alimentos por bajos costos a la población más vulnerable del territorio.

Como parte de las medidas que se implementan en la provincia, La Unidad La Mariposa de la comunidad santaclareña Camacho-Libertad, cuenta con la instalación de paneles solares para brindar servicios especiales.

Actualmente, sus pobladores pueden guardar productos cárnicos por el costo de 2 pesos la hora y hasta un período de 48 horas. Asimismo, la próxima semana se comenzará a brindar el servicio de la carga de equipos electrónicos como los teléfonos celulares, lámparas y ventiladores recargables por un costo que oscilará entre los 100 y 150 pesos en moneda nacional.

Autoridades de la Empresa del Comercio Interior aseguran que estos servicios se incrementarán próximamente en otras unidades del municipio de Santa Clara y en la medida que las condiciones lo permitan también en el resto de la provincia.