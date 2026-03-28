Desde Villa Clara, amplio programa de actividades en saludo al 4 de abril

Roxana Soto del Sol / ACN

Jornadas productivas en comunidades, ascensos a sitios históricos, festivales y tribunales pioneriles contra el bloqueo de Estados Unidos conforman el amplio programa con que la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) en Villa Clara celebrarán sus aniversarios 64 y 65, respectivamente, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Hermes Germán Aguilera Pérez, primer secretario de la UJC en el territorio, declaró a la prensa que la principal motivación de estas celebraciones radica en honrar el legado del líder histórico de la Revolución cubana, desde una generación que asume el reto de ser consecuente, tal como lo fue la generación del centenario de José Martí, Héroe Nacional de Cuba.

El programa, agregó, movilizará a los jóvenes en diversas direcciones: el trabajo con la historia, las tareas económico-productivas, la labor social en comunidades y la atención a centros donde reside la población más vulnerable del país, entre ellos casas de niños sin amparo parental, hogares de ancianos y hospitales.

Hoy, 27 de marzo, tuvo lugar el bastión de la Federación Estudiantil Universitaria, mientras que el movimiento de pioneros exploradores se activará en todos los centros educacionales de la provincia, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo de los niños con la naturaleza y la historia local, comentó.

Las acciones incluyen, además, el ascenso a picos y lomas de significación histórica en cada municipio; en Santa Clara, ejemplificó, el 28 de marzo se subirá a la emblemática Loma del Capiro, desde donde partirán 65 jóvenes hacia una acampada juvenil en la comunidad Julián Grimau, ubicada en el Yabú; allí, durante la noche, compartirán con las organizaciones de masas del territorio y, al día siguiente, participarán en una jornada productiva en áreas cercanas dedicadas al cultivo de alimentos.

Aguilera Pérez señaló que la elección de esta comunidad no resulta casual, pues responde a la intención de llevar la fiesta juvenil a los barrios, compartir con sus pobladores y desarrollar allí un intercambio directo sobre el papel de las nuevas generaciones en la defensa del proyecto social cubano; la acampada será un espacio de convivencia, reflexión y también de alegría, ya que los jóvenes cubanos celebran sus fechas con la misma intensidad con que trabajan por su país, apuntó.

Asimismo, la defensa de la identidad y la cubanía tendrá su espacio mediante la realización, en todos los centros educativos, de los tribunales pioneriles Yo Acuso al Imperialismo, en que los niños denunciarán el cerco económico que afecta al país y su impacto en la infancia, además de expresar su solidaridad con la causa palestina.

Vladimir Hernández Meneses, jefe del Departamento Ideológico de la UJC en la provincia, detalló que cada actividad ha sido concebida con un alto contenido formativo, de manera que los jóvenes no solo participen como espectadores, sino como protagonistas activos del homenaje.

Queremos que esta celebración sea un espacio donde nuestros muchachos se sientan parte del legado de Fidel, que comprendan la trascendencia histórica de la fecha y la asuman con responsabilidad, expresó.

En saludo al Día de la Tierra, precisó, el 31 de marzo la plaza de la Revolución Comandante Ernesto Che Guevara acogerá un festival de papalotes por la paz, donde los pioneros santaclareños, en representación de toda la provincia, alzarán sus cometas para exigir paz en el mundo, el fin de la guerra y la eliminación del bloqueo contra Cuba, en una jornada alegre y multicolor, tal como ha caracterizado a estos encuentros.

Hernández Meneses enfatizó que este festival tiene una carga simbólica profunda, porque “el papalote es un juguete tradicional que vuela libre, y nuestros pioneros lo elevarán como símbolo de la libertad que anhelamos para todos los pueblos en medio de las limitaciones impuestas por el bloqueo”.

Con este amplio programa de actividades, que incluye también espacios en todos los centros educativos de Villa Clara, la UJC y la OPJM se preparan para celebrar sus aniversarios el próximo 4 de abril en un contexto de homenaje permanente al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario.