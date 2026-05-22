Villaclareños repudian acusaciones contra el General de Ejército

Por: Yiliainelys Valdés

La Empresa Provincial Servicios Técnicos Arquitecto de la Comunidad de Villa Clara se sumó a los actos de repudio ante las infames acusaciones en contra del General de Ejército Raúl Castro Ruz realizadas por el gobierno norteamericano el pasado 20 de mayo.

En una concentración frente a la sede de la entidad, el pueblo y los trabajadores del sector exaltaron la figura y legado del líder de nuestra revolución. Además, aludieron a la defensa de la dignidad cubana en medio del recrudecimiento del bloqueo y la política hostil por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El pueblo villaclareño ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa, que reconoce la Carta de las Naciones Unidas.