Irán contrataca tras agresión de EEUU e Israel

Irán lanzó hoy sus primeras andanadas de misiles contra Israel, así como drones y cohetes hacia bases estadounidenses en Oriente Medio, en respuesta a la agresión de ambos países.

El Cuerpo de la Guardia de la Revolución Islámica (IRGC) anunció en un comunicado el inicio del contrataque.

Poco después, las autoridades israelíes activaron la alerta en docenas de comunidades a lo largo del país y la Estrella Roja de David reportó daños en un edificio ubicado en la ciudad de Tirad Carmel y la caída de metralla en Jerusalén, aunque en ambos casos sin víctimas.

Se pide a la población que obedezca las instrucciones del Comando del Frente Interno, la defensa no es hermética, advirtió la Oficina del Portavoz del Ejército israelí en un comunicado.

También se reportan ataques iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

En varias oportunidades, Teherán advirtió a Washington que esos centros serían un objetivo legítimo si iniciaba una nueva agresión.

Esta mañana, el Ministerio de Defensa qatarí informó que todos los misiles disparados contra esa pequeña nación fueron interceptados. Allí está ubicada la base aérea de Al-Ubeid, una de las más grandes en la zona.

Mientras, la agencia oficial de noticias de Bahréin informó que un centro de servicio de la quinta flota del Pentágono fue blanco de un misil, en tanto la televisora Al Jazeera reportó una explosión en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos y otras en Kuwait.

La televisión iraní confirmó luego los ataques a las bases castrenses norteamericanas en la zona, en represalia por la agresión.

Tras semanas de amenazas, Estados Unidos e Israel iniciaron este sábado una extensa ola de bombardeos contra Irán, donde atacaron numerosas instalaciones civiles y militares, al tiempo que intentaron asesinar a figuras de alto rango.

La agresión comenzó pasada las 08:00, hora local, e incluyó un masivo ataque contra objetivos ubicados en Teherán, Isfahán, Kermanshah, Qom, Karaj, Bushehr, Chabahar y Bandar Abbas.

La prensa israelí anunció que durante las primeras incursiones intentaron asesinar al presidente Masoud Pezeshkian; al ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, y el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Musavi.

Sin embargo, la agencia iraní de noticias Mehr aseguró que Pezeshkian “está completamente sano”.

Medios de prensa de ese país informaron que entre los sitios atacados en la capital están las sedes del Líder Supremo y la Presidencia, de la organización de Energía Atómica, los ministerios de Defensa, Inteligencia e Interior, así como el Palacio de Justicia y cuarteles de la IRGC.