En Manicaragua, pasos hacia cambio en matriz energética

Gracias al donativo de la hermana República Popular China, en Manicaragua, municipio montañoso villaclareño, da pasos hacia la sostenibilidad y cambio de matriz energética.

Ya se encuentran en el territorio los primeros paneles solares asignados a Villa Clara del proyecto nacional que, según Liván Mederos Pozo, director de Fuentes Renovables de Energía, le corresponden a Manicaragua.

Durante la etapa inicial, los sistemas fotovoltaicos se instalan en lugares claves con funciones sociales en sus servicios como las instituciones de salud Hogar de ancianos y materno, todas las funerarias del municipio y el Banco de Créditos y Comercio , sucursal bancaria con la mayor prestación de servicios a la población, entidades estatales y formas productivas del sector cooperativo campesino.

Asimismo, varios de las dependencias del sector privado cuentan con los sistemas para mantener la vitalidad durante la contingencia energética.

La instalación de paneles solares donados continuará en Manicaragua a partir de la distribución de los

asignados a la provincia.