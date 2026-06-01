Cuba agradece crecientes muestras de solidaridad internacional

Tomado de Prensa Latina /

El primer ministro cubano, Manuel Marrero, agradeció hoy a los amigos y organizaciones del mundo que han alzado su voz en defensa de la isla caribeña.

«Se multiplican los mensajes de solidaridad con Cuba y las voces que condenan el bloqueo, el cerco energético y las medidas coercitivas del gobierno de Estados Unidos con su impacto devastador en la vida cotidiana de nuestro pueblo», escribió el jefe del gobierno en la red social X.

«El mundo sabe de que lado está la verdad», resaltó Marrero en su mensaje.

Por su parte, la Cancillería de la isla expresó su agradecimiento a los amigos solidarios, organizaciones y cubanos residentes en otras latitudes del mundo ante una nueva jornada internacional contra el bloqueo.

Ante este escenario desafiante de «máxima presión» Cuba reitera como prioridad la defensa de la Patria y la búsqueda constante de soluciones alternativas para enfrentar las medidas de asfixia con sus propios esfuerzos.