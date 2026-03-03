Iniciará nuevo sistema de recogida de desechos sólidos en Santa Clara

✍🏻 Abel Falcón/ CMHW

El tema de la recogida de desechos sólidos y la higiene en la cabecera provincial centran el segmento informativo especial, con la presencia de Osmani García López, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara, y el Intendente Yansy Díaz Jiménez.

Fotos: Dayron Pérez Urbano

El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Santa Clara Osmani García López anunció en CMHW que a partir del próximo lunes se iniciará un nuevo sistema de recogida de basura, con frecuencia diaria en el centro de la ciudad, los días alternos en el resto de los barrios del perímetro urbano, y una vez a la semana en las áreas rurales.

«En el Consejo Popular Centro se evacuarán los desechos sólidos en el horario nocturno en la Cruz, las calles Unión, Maceo, Colón, Cuba, Villuendas, Zayas, Alemán, San Miguel, Martí y el Boulevard, los residentes en las entrecalles cercanas deben depositar sus desperdicios en las aceras o depósitos habilitados en esos lugares, siempre a partir de las 5 de la tarde», precisó García López.

El funcionario explicó que ese trabajo se realizará los días alternos en las carreteras principales y en el resto de los consejos populares urbanos, y para ello ahora mismo se hacen consultas con vecinos y líderes de la comunidad para definir los horarios más funcionales.

Y añadió: «En la periferia de Santa Clara y zonas rurales la recogida de basura se concentrará una vez a la semana, y un fin de semana al mes se efectuará una labor más intensiva, con la movilización de camiones y otros recursos de empresas y organismos».

El intendente de la Asamblea Municipal del Poder Popular Yansy Díaz Jiménez declaró que la disponibilidad de combustible es mínima en el actual escenario de contingencia energética extrema, por ello, afirmó, «avanzamos en la contratación de triciclos eléctricos y de carretones de caballo, que se sumarán a los dos camiones aspirol y otros deteriorados vehículos de Comunales, donde también faltan muchos obreros para las labores de higienización, como consecuencia de los bajos salarios».

Las autoridades de Santa Clara informaron que notifican ahora mismo a cada actor económico estatal o privado sobre cómo deben organizar y evacuar el vertimiento de sus desechos, «para ello tienen la obligación de contratar a un tercero y pagar por ese servicio, y se le retiraría la licencia para ejercer su actividad por un año si violan lo establecido y votan la basura en calles y otros lugares no autorizados».

«Nuestros inspectores impondrán su autoridad ante la creciente indisciplina social y la quema desproporcionada de basura en cualquier parte», dijo GarcíaLópez, y añadió que este nuevo sistema para recoger los desechos sólidos a partir del lunes será publicado en cada bodega, farmacia y otros sitios públicos del barrio.