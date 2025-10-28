Huracán Melissa penetrando por el sur de Jamaica

Al mediodía de hoy el centro del huracán Melissa se observó penetrando por la costa sur de Jamaica, informó el Instituto cubano de Meteorología.

El Aviso de Ciclón Tropical No. 19 de este martes explicó que el huracán Melissa durante las últimas horas ha ganado más en intensidad, pues sus vientos máximos sostenidos han aumentado hasta 295 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central descendió hasta 892 hectoPascal, por lo que se mantiene como un peligroso huracán de gran intensidad, categoría cinco en la escala Saffir-Simpson.

Al mediodía de hoy el centro del huracán Melissa se observó penetrando por la costa sur de Jamaica. Su región central se localizó en los 18.0 grados de latitud Norte y los 78.0 grados de longitud Oeste, posición que lo sitúa a unos 50 kilómetros al sur de Montego Bay, Jamaica, a 205 kilómetros al sur de Cabo Cruz, Granma y a 320 kilómetros al suroeste de la ciudad de Santiago de Cuba.

Melissa continúa moviéndose al norte-nordeste y ha incrementado ligeramente su velocidad de traslación a 15 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas se espera que el huracán Melissa incline su trayectoria más hacia el nordeste, aumentando gradualmente su velocidad de traslación. Durante la tarde – noche de hoy Melissa se irá aproximando a la costa sur de la región oriental de Cuba. El huracán Melissa experimentará fluctuaciones en su intensidad, no obstante, se mantendrá como un huracán de gran intensidad a su paso por Cuba.

Las bandas externas de este huracán ya afectan la región oriental de Cuba, generando chubascos y lluvias, que llegarán a ser numerosas desde la tarde desde Camagüey hasta Guantánamo mientras las precipitaciones serán fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en zonas montañosas, con acumulados entre 200 y 450 milímetros en las próximas 24 horas.

En tanto, los vientos serán del nordeste al este en gran parte del país, con velocidades en la tarde entre 35 y 50 kilómetros por hora en las provincias orientales, con rachas superiores, que se incrementarán a fuerza de tormenta tropical desde las primeras horas de la noche. Se mantendrán las fuertes marejadas con olas entre 2,5 a 4,0 metros en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo durante la tarde, las que se incrementarán a alturas entre 4,0 y 6,0 metros a partir de las primeras horas de la noche de hoy, con inundaciones de moderadas a fuertes en zonas bajas de este litoral.

Cuba mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.

A las 6:00 p.m. de este martes se emitirá el próximo aviso de ciclón tropical.