Homenaje eterno

Otra vez Villa Clara rindió homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, en el sitio sagrado donde descansan los restos del Che Guevara y su Destacamento de Refuerzo.

Allí, en el Complejo Escultórico, donde aquella noche del 30 de noviembre del 2016, ambos guerrilleros volvieron a encontrarse, antes del descanso eterno del Líder Histórico de la Revolución Cubana en Santiago de Cuba, el pueblo de esta tierra conmemoró este 13 de agosto el 99 cumpleaños de Fidel.

Con los primeros rayos de sol, Santa Clara volvió a su Plaza, la misma que lo recibió tantas veces, para dedicarle flores y banderas, versos y canciones, a quien calificara a nuestro pueblo como vencedor de dificultades y obstáculos, aún en los más difíciles minutos de la historia nacional.