Eterno homenaje de los productores de Camajuani, al Comandante

El movimiento político productivo 90 por 90 que surgió en Camajuaní en agosto del 2016, en homenaje al cumpleaños del líder de la Revolución cubana, continúa cosechando logros bajo la guía del eterno Comandante en Jefe.

En la antesala del cumpleaños 90 del líder histórico de la Revolución Cubana, en agosto del 2016, nace la idea de un grupo de campesinos que conforman la vanguardia en el trabajo agrícola en Camajuaní, de rendir homenaje al Comandante, con la creación de un nuevo movimiento político productivo capaz de sobreponerse a las serias limitaciones de recursos y consecuencias de los fenómenos meteorológicos.

A la sombra de la arboleda de la finca San Antonio, perteneciente a la cooperativa Julio Antonio Mella, en la comunidad de Guajen, comenzó la historia de este grupo de campesinos que a lo largo de nueve años continúan unidos bajo el principio de trabajar la tierra apegados a la aplicación de la ciencia y la técnica en función de aumentar los rendimientos y la calidad de sus cultivos.

Al mismo tiempo el movimiento se consolida políticamente con visitas a lugares históricos en una retroalimentación constante con el legado del Comandante en Jefe Fidel Castro. Así lo destaca Rolando Ruiz Rodríguez, coordinador del movimiento en el municipio, quien se refiere a la voluntad de estos de incursionar en nuevas plantaciones como la cosecha de la papa con muy buenos resultados.

El moviendo realiza donaciones de sus productos agroalimentarios a centros de interés social como hogares de ancianos, círculos infantiles, hogar materno y escuelas del territorio.

En ocasión del 99 aniversario del natalicio de Fidel, una representación del movimiento político productivo de Camajuani llegó hasta el Hospital Infantil José Luis Miranda de Villa Clara, con una donación de las diferentes producciones de sus fincas, en un gesto de solidaridad humana que practican sistemáticamente.

A nueve años de su creación, estos campesinos camajuanenses continúan firmes en el empeño de sembrar la tierra bajo cualquier circunstancia y cumplir con el deber sagrado de producir alimentos para el pueblo bajo la guía del eterno Comandante.